Eskişehir'de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü suç mağdurlarına destek oluyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü suç mağdurlarına destek oluyor

05.08.2022 13:00
Eskişehir'de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü suç mağdurlarına destek oluyor

Eskişehir'de, özellikle şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kırılgan gruplara destek olmak amacıyla 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün 7 bin 328 adli destek dosyasında hizmet verdiği bildirildi.

Eskişehir'de, özellikle şiddet ve cinsel istismara maruz kalan kırılgan gruplara destek olmak amacıyla 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün 7 bin 328 adli destek dosyasında hizmet verdiği bildirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı bünyesinde Eskişehir'de 2019 yılında başladığı faaliyetleri 21 personelle sürdüren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde bugüne kadar toplam 7 bin 328 adli destek dosyasında hizmet verildiği kaydedildi.

"Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu", "Kırılgan Grup Destek Bürosu", "Ceza Yargılaması Destek Bürosu" ve "Hukuk Yargılaması Destek Bürosu" gibi adli süreçlerin her alanında mağdurların yanında olabilecek şekilde faaliyet gösteren büroları bünyesinde bulunduran Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün, mağdurların kendilerine sağlanan hak ve yardımlara ilişkin bilgi vermek, adli desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara uygun müdahale programı uygulamak, mağduriyetleri önleyici tedbirler almak ve onların adalete erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamak gibi birçok görevi yerine getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Adliyesi'nde 2017 yılında kurularak faaliyete başlayan adli görüşme odasında da şimdiye kadar 151 adli görüşmenin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, adli destek ve mağdur hizmetleri çalışmaları neticesinde kırılgan grupta bulunan suç mağdurlarının adli süreçlerde yalnız bırakılmadığını belirterek, "Mağdurlar, bu hizmetle devlet koruması altındadır." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Selçuk Eryılmaz da öncelikli olarak kırılgan gruptaki kişilerin mağdur ve tanık olarak ifade verme işlemlerinde, mahkemelere ve savcılıklara yardımcı olarak fail ile mağdurun karşı karşıya gelmesini önleyen "adli görüşme odası"nın yaşanması muhtemel birçok mağduriyetin önüne geçtiğini belirterek, "Adli görüşme odalarımızda fail ve mağdur arasına bir perde çekebiliyoruz. Bu şekilde mağdurların ileride gerçekleşmesi muhtemel birçok mağduriyetinin de önüne geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eryılmaz, ifadelerini adli görüşme odalarında vermek isteyenlerin bu isteklerini adli mercilerden talep etmeleri gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü suç mağdurlarına destek oluyor - Son Dakika

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