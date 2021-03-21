Evde oturmaktan sıkıldı, kurduğu mantar odalarıyla siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

Evde oturmaktan sıkıldı, kurduğu mantar odalarıyla siparişlere yetişemiyor

Eskişehir'de pamuktan mantar üreten tek kadın

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de pamuktan mantar üreten tek kadın olan Özlem Çınar, 600 metrekarelik alanlı 4 odada yetiştirdiği ürünleriyle siparişlere yetişemiyor.

Çınar, ev hanımıyken 4 yıl önce ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla mantar üretim işine başvurdu. İlk aşamada işi nasıl yapacağı konusunda bilgi sahibi olması gerektiği düşünen Çınar, gerekli eğitimler alırken, diğer mantar türlerine göre kompostoyu pamukla sağlanan mantarın insanlar için daha faydalı ve üretim de bol olduğu öğrendi. Özlem Çınar, bir ortak bularak Aşağısöğütönü mahallesinde bir mantar üretim tesisi kurdu ve pamukla mantar üretmeye başladı. İlk veriminden beri çokça sipariş alan Çınar, artık gelen siparişlere yetişemediği belirterek, kısa sürede üretim alanını genişleteceği planlanıyor.

"Evde oturmak yerine bir şeyler yapmak güzeldi"

Özlem Çınar, evde oturmak yerine dışarıya çıkarak bir şeylere katkı sağlamak isterken iş kadını oldu. İşletmesi hakkında konuşan Çınar, "4 senedir mantar işiyle uğraşıyorum. 600 metrekare alan içerisinde 4 odada üretim yapıyorum. Odaların her biri 12 ton hammadde alıyor. Üretmek çok güzel, hem ev ekonomisine hem de yaptığım işle kendime güvenim artıyor. Evde oturmak yerine dışarı çıkıp bir şeylere katkıda bulunmak daha güzel bir şey" şeklinde konuştu.

"İstiridye mantarını tanıtmak zor oldu"

Özlem Çınar, ilk başından ürettiği mantar türünü insanlara tanıtırken bazı zorluklar çektiği söyledi. Ancak insanlar bunun lezzeti ve faydalarını görünen tüketmekten vazgeçmediği diyen Çınar, "İstiridye mantarını tanıtmak zor oldu. Pek çok yemeği olduğu için şuanda birçok evin mutfağına girdi. Bu bölgede komposto hazırlayıp üretim yapan tek yer burası. Bu poşetlerde hiçbir zirai ilaç kullanımı yok. Bu poşet içindeki kompostoyu pamukla sağlıyoruz. Pişirildiğinde taze kuzu eti tadı verir bunun yanında da güneşteki tek D vitaminini bu mantar barındırıyor. Şeker, tansiyon ve kanser hastalarına iyi geldiği doktorlar tarafından da dile getirildi" dedi.

"Artık taleplere yetişemiyoruz"

Kadın üretici Özlem Çınar, ürününe gelen talepler hakkında yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:

"4 oda için yaklaşık 45-50 ton hammadde kullanarak en az 8 tonluk bir hasat yapmayı hedefliyoruz. İler ki hedefim ise üretim alanımı genişletmek. 600 metrekare yeterli olmuyor, talebe yetişmiyoruz.