Sert iniş yapan paraşüt eğitmeni ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sert iniş yapan paraşüt eğitmeni ağır yaralandı

04.08.2022 16:23
Sert iniş yapan paraşüt eğitmeni ağır yaralandı

Eskişehir'de paraşütle uçaktan atlayış yapan eğitmen astsubay, sert iniş sonucu ağır yaralandı.

Eskişehir'de paraşütle uçaktan atlayış yapan eğitmen astsubay, sert iniş sonucu ağır yaralandı.

Sivrihisar ilçesinde bulunan Hava Meydan Komutanlığına bağlı tesislerde paraşüt eğitimi veren Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Yılmaz, uçaktan atlayış yaptı. Atlayışı sonucunda yere sert iniş yapan Yılmaz, ağır yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan paraşüt eğitmeni Astsubay Yılmaz, ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafatasında oluşan kırıklardan dolayı ve beyin kanaması riskinden dolayı hayati tehlikesi devam eden Murat Yılmaz, 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Pasifik Okyanusu'nda büyük gerilim! Çin balistik füze fırlatınca Tayvan savunma sistemleri devreye girdi Pasifik Okyanusu'nda büyük gerilim! Çin balistik füze fırlatınca Tayvan savunma sistemleri devreye girdi Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sert iniş yapan paraşüt eğitmeni ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:18 Tren, park halindeki aracı biçti! Araç sahibinin tavırları şaşırttı
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:23:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sert iniş yapan paraşüt eğitmeni ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement