İlk müdahalesi olay yerinde yapılan paraşüt eğitmeni Astsubay Yılmaz, ambulansla Sivrihisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafatasında oluşan kırıklardan dolayı ve beyin kanaması riskinden dolayı hayati tehlikesi devam eden Murat Yılmaz, 112 Acil Servis ambulansıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sert iniş yapan paraşüt eğitmeni ağır yaralandı - Son Dakika

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