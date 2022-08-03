Eskişehir'de 10 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 10 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

03.08.2022 11:03
Eskişehir'de 10 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de park halindeki 10 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de park halindeki 10 motosikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki motosiklet hırsızlığı şüphelilerinin yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Ekibin saha ve kamera kaydı inceleme çalışmalarında, Odunpazarı ilçesinde park halindeki 10 motosikletin çalınması şüphelisinin M.E.A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı Hapis cezası bulunan 9 kişi yakalandı Kasten yaralama şüphelisi 2 kişi yakalandı Kasten yaralama şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de 10 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 10 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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