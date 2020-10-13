Son dakika gündem: Park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika gündem: Park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu

13.10.2020 14:17

Son dakika haberleri... Eskişehir'de bir kişi evinin bahçesine park ettiği aracında ölü bulundu.

Eskişehir'de bir kişi evinin bahçesine park ettiği aracında ölü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Orta Mahalle 22. Sokak'ta bir evin bahçesinde 26 FB 757 plakalı hafif ticari araçtaki kişinin hareketsiz olduğu bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Ali K'nin (62) sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali K'nin cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Son dakika gündem: Park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu
Son dakika gündem: Park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu
Son dakika gündem: Park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu
Son dakika gündem: Park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika

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