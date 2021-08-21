Otomobillerden cep telefonu çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Otomobillerden cep telefonu çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de park halindeki araçlardan cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir'de park halindeki araçlardan cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 farklı otomobilden cep telefonu hırsızlığı yapılması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Serhat A., kent merkezindeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika

Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar

Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek

Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz

Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.

Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı

Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı