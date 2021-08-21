Eskişehir'de park halindeki araçlardan cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 farklı otomobilden cep telefonu hırsızlığı yapılması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Serhat A., kent merkezindeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobillerden cep telefonu çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika