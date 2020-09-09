Eskişehir'de park halindeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de park halinde otomobili çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen çim biçme makinesi, televizyon ve klarnet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Orhangazi Mahallesi'nde park halinde olan otomobilin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Çevredeki mobese kameralarından otomobil hırsızlığı şüphelilerinin Şükrü A. ile Muhterem T. olduğunu belirledi. Polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise girdikleri evlerden çaldıkları tespit edilen çim biçme makinesi, televizyon ve klarnet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü A.'nın 30, Muhterem T.'nin ise 24 sabıkası olduğu ortaya çıktı.