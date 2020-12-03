Eskişehir'de park halindeki otomobili çekiciyle çalarak Ankara'ya götürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Uluönder Mahallesi'nde park halindeki aracın çalınarak çekiciye yüklenip götürüldüğünü belirledi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile ortak çalışma sonucunda şüpheliler Onur A. ve Mustafa I. saklandıkları evlerde yakalandı.
Eskişehir'e getirilen 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ve savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de park halindeki otomobili çekiciyle çalıp Ankara'ya götürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Son Dakika