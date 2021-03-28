Eskişehir'de park halindeki otomobilinde 2 tabanca bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de park halindeki otomobilinde 2 tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Büyükdere Mahallesi Kaplanlar Sokak'ta devriye görevi yapan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, M.Ş.Ö'ye ait park halindeki otomobilde 2 tabanca olduğu bilgisine ulaştı.
Polis, otomobilde yaptığı aramada tabancaları ele geçirdi. Hakkında çeşitli suçlardan 40 kaydı bulunan şüpheli yakalandı.
Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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