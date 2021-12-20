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Tır dorsesini çalan baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika

Tır dorsesini çalan baba ve oğlu yakalandı

20.12.2021 13:09
Tır dorsesini çalan baba ve oğlu yakalandı

Eskişehir'de park halindeki bir tırın dorsesini çaldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de park halindeki bir tırın dorsesini çaldıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl Mahallesi Teknoloji Bulvarı'nda meydana gelen olayla ilgili çalışma başlattı. Park halindeki bir tır dorsesinin çalınması olayı ile ilgili bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Hilmi D. ile oğlu Tayfur D.'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit etti. Polis ekipleri şüpheli baba ve oğlunu Emek Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyonla yakaladı. Çalınan dorse ise bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Hilmi D. tutuklanırken, oğlu Tayfur D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Tır dorsesini çalan baba ve oğlu yakalandı
Tır dorsesini çalan baba ve oğlu yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tır dorsesini çalan baba ve oğlu yakalandı - Son Dakika


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