Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araca ve binaya çarptı

Önce park halindeki 26 BZ 367 plakalı otomobile çarparak sürükleyen araç, daha sonra Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kapısında hasara neden oldu.

Cunidiye Mahallesi Kasabalılar Sokak'ta park halindeki 26 PN 695 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle hareket etmeye başladı.

Eskişehir 'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araç ve binaya hasar verdi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

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