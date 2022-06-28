Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araca ve binaya çarptı - Son Dakika
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Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araca ve binaya çarptı

28.06.2022 16:33
Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araca ve binaya çarptı

Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araç ve binaya hasar verdi.

Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araç ve binaya hasar verdi.

Cunidiye Mahallesi Kasabalılar Sokak'ta park halindeki 26 PN 695 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle hareket etmeye başladı.

Önce park halindeki 26 BZ 367 plakalı otomobile çarparak sürükleyen araç, daha sonra Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü kapısında hasara neden oldu.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede hasar tespit çalışması yapıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araca ve binaya çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de park halindeyken hareket eden kamyonet, başka bir araca ve binaya çarptı - Son Dakika
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