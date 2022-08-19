Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

19.08.2022 17:24
Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Eskişehir'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki bir parkta, Hüseyin K. (44) ile şüpheliler Birdal E. (41), Hüseyin C. (34), Adnan E. (35) ve Serdar E. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin K. bıçakla yaralandı.

Hüseyin K, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler Birdal E, Hüseyin C, Adnan E, Serdar E. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E'yi (44) saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti Dere yatağına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti Eskişehir Büyükşehir'den Çiftçilere Böcek İlacı Desteği Eskişehir Büyükşehir'den Çiftçilere Böcek İlacı Desteği
Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:24:36. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement