Eskişehir'de Patlama: Kimliği Tespit Edildi - Son Dakika

Eskişehir'de Patlama: Kimliği Tespit Edildi

Son Güncelleme: 28.08.2023 05:56

Eskişehir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi. Patlamanın nedeni ise araştırılıyor.

Eskişehir'de 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana gelen patlamada evin balkonundan sokağa düşerek hayatını kaybeden kişinin Mustafa Erbay Özdil (34) olduğu tespit edildi. Özdil'in evde yalnız olduğu ve başka yaralanan olmadığı belirtildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özdil'in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemelerde patlamanın evin mutfak bölümünde meydana geldiği belirlendi. Patlama sonucu daireden düşen mutfak, pencere ve beton parçaları nedeniyle sokak adeta savaş alanına dönerken, park halindeki 3 aracında zarar gördüğü belirlendi.

PATLAMA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Kemer sokak üzerindeki patlama anı ise park halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4'ncü kattaki dairenin mutfak ve balkon kısmında bir anda patlama olduğu, daha sonra ise dairede yangın çıktığı görüldü. İtfaiye ve polis ekiplerince patlamanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Mustafa Erbay, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Patlama: Kimliği Tespit Edildi - Son Dakika


Son Dakika
07:56 Bu hafta 3 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor
02:27 Bodrum'da otelde silahlı çatışma çıktı: 1 ölü, 3 yaralı
00:08 Sosyal medya yayıncısının Okan Buruk'un oğluna ettiği sözler Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı
23:59 Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı düzenlendi
23:51 Eşiyle yakaladığı kişiyi tabancayla öldürüp, polise teslim oldu
23:41 Emre Kocadağ, başkan olacağı iddialarını yalanladı
23:04 İYİ Parti İzmir Milletvekili Özlale: Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHP'nin belediye başkanlarıdır
23:00 Roberto Mancini, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçti
22:47 Adana'da parkta oturan kişilere silahlı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı
22:27 Naci Görür, ''Beklentim değişti'' diyerek Kayseri'yi uyardı: Canlı fayın üzerinde oturuyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2023 08:22:18. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Patlama: Kimliği Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement