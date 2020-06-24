Eskişehir'de, PCR ve antikor testleri devam ediyor - Son Dakika

Eskişehir'de, PCR ve antikor testleri devam ediyor

Eskişehir'de, PCR ve antikor testleri devam ediyorESKİŞEHİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca başlatılan 'Toplum Tarama Çalışması' ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, PCR olarak adlandırılan Covid-19 testini...

Eskişehir'de, PCR ve antikor testleri devam ediyor

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ESKİŞEHİR'de, koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca başlatılan 'Toplum Tarama Çalışması' ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, PCR olarak adlandırılan Covid-19 testini yapıp, antikor testi için kan örneği alıyor.

TÜİK tarafından rastgele belirlenen 600 adrese giden sağlık ekipleri, kişilerin onaylarıyla boğaz ve burundan sürüntü alınarak uygulanan PCR testlerini yapıp, daha önce koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını belirleyen antikor testi için kan örneği alıyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Mamur, çalışma kapsamında il genelinde şimdiye kadar 525 adrese gidildiğini, ulaşılamayan 75 adresin yeniden belirlenerek, testlere devam edildiğini belirtti. Mamur, Sağlık Bakanlığı'mızın başlatmış olduğu 'Toplum Sağlık Taraması' adı altında bir çalışma var. Bu çalışma, TÜİK tarafından rastgele belirlenmiş olan adreslere gidilerek normal yapmış olduğumuz PCR sürüntü testine ilave olarak aynı kişilerden kan alarak bunların antikorlarına bakmak şeklinde. TÜİK tarafından Eskişehir'de 600 hane belirlendi. Bu 600 haneye ilk etapta gidildi. 525'ine ulaşıldı ama 75 haneye ulaşılamadı. Kişiler evlerinde bulunamadı, ya da adreslerde sıkıntı çıktı. Yeniden 75 adres belirlendi. Şu anda bunun çalışması yapılıyor dedi.

'SAHADA 10 FİLYASYON EKİBİMİZ VAR'

Eskişehir genelinde 10 filyasyon ekibiyle tarama işlemini gerçekleştirdiklerini belirten Mamur, Türkiye genelinde 153 bin haneye ulaşılması hedefleniyor ve bunu sonucunda da ilimizin ve tüm ülkemizin antikor düzeyine bakılarak, bağışıklık durumu çıkarılmaya çalşılıyor. Her haneden 1 kişiye test yapılıyor. 600 hane, 600 kişi şeklinde. Bizim 10 adet filyasyon ekibimiz var bu işle ilgilenen. 600 hane için daha sahaya çıktılar diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL UYGULAMA'

Sağlık ekipleri tarafından test yapılan Ömür Yaprak, hastaneye gitmekten korktuklarını belirterek, Çok güzel bir uygulama. Hastaneye gitmeye korkuyorduk. Bu iyi bir uygulama olmuş. Hiç haberimiz yoktu, habersiz gelindi. Sonuçlar da yarın çıkacakmış dedi.

Nurettin Ahmet (74) ise Bu uygulama çok iyi. Sağlık personeli nezaket içinde geldi ve zilimizi çaldı. Tesadüfen geldikleri için bize bir şans isabet etti diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:04 Kaynak: DHA

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