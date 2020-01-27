Eskişehir'de pes dedirten olay - Son Dakika
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Eskişehir'de pes dedirten olay

6 saat önce

Eskişehir'de meydana gelen bir hırsızlık olayında 17 adet dürüm çalındı.

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Eskişehir'de meydana gelen bir hırsızlık olayında 17 adet dürüm çalındı.


Edinilen bilgilere göre olay, Yenibağlar mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir işletmenin almış olduğu 17 adet dürüm siparişini teslim etmek üzere motosiklete koyan A.M. (27) kısa süreliğine motorunun başından ayrıldı. Geri döndüğünde dürümlerin çalındığını fark eden A.M. durumu polis ekiplerine bildirdi. Toplam zararının 153 lira olduğunu belirten A.M. suçluların yakalanması için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:55 Kaynak: İHA
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