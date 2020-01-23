Eskişehir'de piyasa değeri 65 bin TL olan sahte Euro ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de piyasa değeri 65 bin TL olan sahte Euro ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de piyasa değeri 65 bin TL olan sahte Euro ele geçirildi

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek istenilen sahte 4 bin 880 adet madeni 2 Euro (65 bin TL) ele geçirildi.

Eskişehir'de piyasa değeri 65 bin TL olan sahte Euro ele geçirildi, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek istenilen sahte 4 bin 880 adet madeni 2 Euro (65 bin TL) ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), piyasaya sürülmek istenilen sahte paralara karşı yapmış olduğu risk ve analiz çalışmaları ve kamu zararını önleyerek vatandaşların mağdur olmalarını engellemek, ayrıca 'Parada Sahtecilik Suçu ile Mücadele kapsamında yapılan çalışma başlattı. Polis ekipleri, yapılan takip sonucu dün akşam saatlerinde C.K. ve E.D. isimli şüpheli şahısların içinde bulunduğu otomobili Eskişehir- Ankara karayolu üzerinde durdurdu. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, otomobilin motor kısmından bir poşet, LPG tankının alt kısmına gizlenmiş bir poşet olmak üzere toplam piyasa değeri 65 bin TL olan 4 bin 880 adet madeni 2 Euro ele geçirildi.


Ayrıca gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, hakkında 'Parada Sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şekerbank'tan emeklilere 2 bin 100 TL'ye varan promosyon
Beşiktaş'ta personele 3.5 aydır maaş yok! Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı Kahramanmaraş'ta kanlı infaz aydınlatıldı! Hala ve yeğen gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:17:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de piyasa değeri 65 bin TL olan sahte Euro ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]