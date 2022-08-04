Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Atalantekke Mahallesi'nde bağ ve bahçeden hırsızlık olayı meydana geldi. Piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL'yi malzemelerin çalınması üzerine Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT Dedektif Timleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 15 bin TL'lik malzeme çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

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