Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmek isteyen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmek isteyen 2 zanlı yakalandı
6 saat önce
Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:30 Kaynak: AA
Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki sahte avroları piyasaya sürmek isteyen bir kişinin olduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları C.K. ile E.D'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, motor ve bagaj kısmına gizlenmiş 4 bin 880 adet sahte madeni 2 avro ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.
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