Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmek isteyen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmek isteyen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmek isteyen 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmek isteyen 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de piyasaya sahte madeni avro sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki sahte avroları piyasaya sürmek isteyen bir kişinin olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları C.K. ile E.D'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, motor ve bagaj kısmına gizlenmiş 4 bin 880 adet sahte madeni 2 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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