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Eskişehir'de piyasaya sahte para sürmek isteyen zanlı yakalandı
6 saat önce
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:54 Kaynak: AA
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balçıkhisar Mahallesi'nde, elinde bulunan sahte avroları piyasaya sürmek isteyen bir kişinin olduğu bilgisine ulaştı.
Operasyonda yakalanan M.T'nin üzerinde, 9 adet sahte 500 avro ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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