Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı (2)
Son Dakika Güncel Eskişehir'de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı (2) - Son Dakika

Eskişehir'de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı (2)

6 saat önce

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBESTEskişehir'de terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen üniversite öğrencisi B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı (2), System.String[]

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST

Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen üniversite öğrencisi B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen B.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Eskişehir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:13 Kaynak: DHA
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