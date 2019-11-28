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Eskişehir'de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı (2)
6 saat önce
BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBESTEskişehir'de terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen üniversite öğrencisi B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:13 Kaynak: DHA
BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST
Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen üniversite öğrencisi B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen B.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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