Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Plaj Sezonu Açılıyor
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Eskişehir'de Plaj Sezonu Açılıyor

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark içinde yer alan yapay plajda yürüttüğü hazırlık çalışmaları tamamlandı.

Eskişehir'de Plaj Sezonu Açılıyor, System.String[]

Türkiye'de başka bir örneği olmayan plaj, kent halkının kullanımına 1 Haziran Cumartesi günü açılacak.

Büyükşehir Belediyesi, kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerin büyük beğenisini toplayan ve yaz boyunca büyük ilgi gören yapay plajdaki hazırlık çalışmalarını tamamlayarak halkın kullanımına açmaya hazırlanıyor. Türkiye'de, denizi olmayan ancak yapay plajı ile dünyaya örnek olan Eskişehir'de vatandaşlar sıcak havaların tadını 1 Haziran itibariyle Kentpark'da çıkaracak.

Plaj suyunun sağlık kontrollerinin ve plajın genel temizliğinin düzenli olarak yapıldığını belirten Plaj yetkilileri, 1 Haziran Cumartesi günü açılacak olan tesisin Ramazan Bayramında da vatandaşlara hizmet vereceğini ifade ettiler.

Plaj yaz sezonu boyunca sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında 18 TL karşılığında hizmet verecek.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:19 Kaynak: Bültenler
Türkiye, Eskişehir, Güncel
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