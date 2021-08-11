Eskişehir'de plaj sezonu açılıyor! - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerin büyük beğenisini toplayan ancak pandemi sebebiyle kapalı olan yapay plaj, vatandaşlardan gelen yoğun talep sebebiyle açılıyor. Türkiye'de, denizi olmayan ancak yapay plajı ile dünyaya örnek olan Eskişehir'de vatandaşlar sıcak havaların tadını artık Kentpark'ta çıkaracak.

Plaj suyunun sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını belirten plaj yetkilileri, 13 Ağustos Cuma günü açılacak olan tesiste 0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz olduğunu yetişkin ücretinin ise 30 TL olduğunu ifade etti. Aile ve yalnız gelen erkek misafirler için ayrı bölümlerin olduğu Kentpark plajı 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.