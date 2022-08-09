Geçimini sağlamak için plastik atık topladığı motosikleti çalındı - Son Dakika
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Geçimini sağlamak için plastik atık topladığı motosikleti çalındı

09.08.2022 11:42
Geçimini sağlamak için plastik atık topladığı motosikleti çalındı

Eskişehir'de plastik atıkları topladığı motosikleti çalınınca büyük üzüntü yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Yılmaz, "Plastik toplayarak çocuklarıma bakıyordum, evimi geçindiriyordum" dedi.

Eskişehir'de plastik atıkları topladığı motosikleti çalınınca büyük üzüntü yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Yılmaz, "Plastik toplayarak çocuklarıma bakıyordum, evimi geçindiriyordum" dedi.

Akçağlan Mahallesi Şerbetçi Sokak'ta yaşayan 23 yaşındaki Sibel Yılmaz, sepet takılı motosikleti ile plastik atık toplayarak evini geçindiriyordu. Eşinden ayrılan ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Yılmaz, motosikletinin 31 Temmuz Pazar günü çalındığını iddia etti. Motosikletinin çalınmasıyla gelir kapısından olan Sibel Yılmaz, çaresiz şekilde eskiden yaptığı gibi çekçek araba ile plastik toplamaya başladı.

"Motosikletimin borcunu daha yeni bitirmiştim"

Birkaç ay önce satın aldığı ve taksitle borcunu ödediği motosikletinin çalınmasıyla ailesine bakamayacak duruma geldiğini belirten Sibel Yılmaz, "Çöp toplayabilmek için borçla motor aldım. Plastik toplayarak çocuklarıma bakıyorum, evimi geçindiriyorum. Motosikletimi pazar günü çaldılar. Motosikletimin borcunu daha yeni bitirmiştim. Motosikletim çalınınca elim ayağım bağlandı" dedi.

"Çalan kişilerin bir akrabası olaydan 3 gün önce gelip motosikletimi satın almak istedi"

Motosikletini engelli bir şahsın satın alma teklifinden 3 gün sonra çalındığını iddia eden Yılmaz, mağduriyetini dile getirdi. Engelli şahsın yeğenleri tarafından motosikletinin çalındığını iddia eden Sibel Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Motosikletimi çalan kişilerin bir akrabası olaydan 3 gün önce gelip satın almak istedi. Satmadığımı söyleyince gitti. Motosiklet çalındığında da gelip yeğenlerinin çaldığını söyledi. Polise şikayet etmezsem motosikletimi 3 gün sonra getireceğini söylemişti ama getirmedi. Çocuklarımla birlikte mağdur olduk. Motosikletim olmadığı için çekçek arabayla plastik toplamaya çalışıyorum." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Plastik, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geçimini sağlamak için plastik atık topladığı motosikleti çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geçimini sağlamak için plastik atık topladığı motosikleti çalındı - Son Dakika
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