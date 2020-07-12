Eskişehir'de polis aracı devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de polis aracı devrildi: 2 yaralı

Eskişehir'de devrilen ekip aracındaki iki polis memuru yaralandı.

Eskişehir'de devrilen ekip aracındaki iki polis memuru yaralandı.

Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi

Kablo hırsızlığı ihbarı üzerine Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden polis memuru Mustafa Aşan idaresindeki ekip aracı, dönüşte Gazi Paşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bankete çarpıp devrildi.

Kazada sürücü Aşan ile aynı araçta bulunan polis memuru Cengiz Kuloğlu yaralandı.

Yaralılardan Aşan, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine, Kuloğlu da Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kuloğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesine gelen İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alıp yakınlarıyla görüştü.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Mustafa Aşan, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de polis aracı devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:22 Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:45 Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 18:56 Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü 18:02 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi 17:43 Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
20:22
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
19:45
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:26
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
19:11
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşini tüfekle öldürdü
18:56
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cezası nedeniyle Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
18:02
Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu
17:43
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
17:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 20:48:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de polis aracı devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]