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Eskişehir'de polis ekipleri köpeği çalınan çocuğu sevindirdi - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekipleri köpeği çalınan çocuğu sevindirdi

16.02.2022 14:18
Eskişehir'de polis ekipleri köpeği çalınan çocuğu sevindirdi

Eskişehir'de bir evin önünden çalınan köpek, sahibi olan küçük çocuk ve ailesine teslim edildi.

Eskişehir'de bir evin önünden çalınan köpek, sahibi olan küçük çocuk ve ailesine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir evin önünde oynayan sahipli köpeğin kimliği belirsiz kişilerce çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, bölgedeki iş yeri güvenlik kameraları ve alan çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların kaldığı adreste bulunan köpek, polis ekiplerince sahibi olan küçük kız çocuğu ile ailesine teslim edildi. Köpeği bulunan kız çocuğu, polis ekiplerine teşekkür etti.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Köpek, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de polis ekipleri köpeği çalınan çocuğu sevindirdi - Son Dakika


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