Eskişehir'de fuhuş operasyonu, 5 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan fuhuşu önleme çalışmaları neticesinde; Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama suçundan G.K., A.E., S.K., E.H. ve C.K. isimli toplam 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerden G.K., A.E. ve S.K. isimli 3 şahsa toplam 3 bin 702 TL idari para cezası uygulanırken, E.H. ve C.K. isimli şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR