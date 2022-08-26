Eskişehir'de fuhuş operasyonu, 5 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de fuhuş operasyonu, 5 kişi yakalandı

26.08.2022 16:47
Eskişehir'de fuhuş operasyonu, 5 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan fuhuşu önleme çalışmaları neticesinde; Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama suçundan G.K., A.E., S.K., E.H. ve C.K. isimli toplam 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerden G.K., A.E. ve S.K. isimli 3 şahsa toplam 3 bin 702 TL idari para cezası uygulanırken, E.H. ve C.K. isimli şüpheliler adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir haberleri! Tepebaşı Belediyesi'nden Üreticiye İlaçlama İçin İha Kullanım Eğitimi Eskişehir haberleri! Tepebaşı Belediyesi'nden Üreticiye İlaçlama İçin İha Kullanım Eğitimi Eskişehir'de Tarım İşçisi Kadınlara Yönelik Kadın Sağlığı Eğitimleri Başladı Eskişehir'de Tarım İşçisi Kadınlara Yönelik Kadın Sağlığı Eğitimleri Başladı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de fuhuş operasyonu, 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
15:11 İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
14:42 Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran: Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
14:36 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 16:47:16. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de fuhuş operasyonu, 5 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement