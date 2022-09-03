Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada 15 yüzük, 8 çift küpe, 5 bilezik, 5 gram altın, 5 çeyrek altın ve farklı modellerde 240 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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