Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde şüpheli 4 kişi, 5 tabanca ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timi, Cumhuriye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.Y, O.T, S.B. ve T.G'nin üst aramasında 5 tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Tabanca ve sahte kimlik kartı ele geçirildi
Eskişehir'de, üzerlerinde silah ve sahte kimlik kartı bulunan 3 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince Tepebaşı ilçesinde şüpheli kişilere yönelik çalışmalar sonucu 2 tabanca ve 13 fişek ile bir sahte kimlik kartı ele geçirildi.
Şüpheliler H.A.K, M.A. ve M.Ş. hakkında adli işlem uygulandığı bildirildi.
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