Eskişehir'de asayiş - Son Dakika
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Eskişehir'de asayiş

28.09.2022 12:03
Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde şüpheli 4 kişi, 5 tabanca ile yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde şüpheli 4 kişi, 5 tabanca ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timi, Cumhuriye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.Y, O.T, S.B. ve T.G'nin üst aramasında 5 tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tabanca ve sahte kimlik kartı ele geçirildi

Eskişehir'de, üzerlerinde silah ve sahte kimlik kartı bulunan 3 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince Tepebaşı ilçesinde şüpheli kişilere yönelik çalışmalar sonucu 2 tabanca ve 13 fişek ile bir sahte kimlik kartı ele geçirildi.

Şüpheliler H.A.K, M.A. ve M.Ş. hakkında adli işlem uygulandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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