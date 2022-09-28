Eskişehir'de asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince Tepebaşı ilçesinde şüpheli kişilere yönelik çalışmalar sonucu 2 tabanca ve 13 fişek ile bir sahte kimlik kartı ele geçirildi.

Eskişehir 'de polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde şüpheli 4 kişi, 5 tabanca ile yakalandı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

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