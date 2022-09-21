Gözaltına alınan zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 120,39 gram metamfetamin, 0,16 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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