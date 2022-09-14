Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı

14.09.2022 16:53
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 1 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 18 operasyonda 33 kişiye "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yaptı.

Gözaltına alınan 33 şüpheli şahıstan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda ise 39 kilo 244 gram esrar, 2 kilo 978 gram metamfetamin, 25,34 gram genetiği değiştirilmiş esrar (Skunk), 19,66 gram bonzai, 4,22 gram kokain, 0,97 gram eroin, 310 kök kenevir, 105 sentetik uyuşturucu hap, 10 hassas terazi, 3 tabanca, 1 av tüfeği ile 8 fişek ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika
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