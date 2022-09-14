İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik 1 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 18 operasyonda 33 kişiye "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yaptı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika

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