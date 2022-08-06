İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 'Parada Sahtecilik' suçundan 18 yıl 2 ay 20 gün, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 7 ay hapis cezası bulanan E.D. isimli firari şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 18 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı - Son Dakika

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