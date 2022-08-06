18 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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18 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

06.08.2022 11:16
18 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 18 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 18 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 'Parada Sahtecilik' suçundan 18 yıl 2 ay 20 gün, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan 7 ay hapis cezası bulanan E.D. isimli firari şahıs yakalandı.

Firari şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 18 yıl hapis cezası olan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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