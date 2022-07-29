Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, 'Hırsızlık' suçundan 17 yıl 6 ay 25 gün ve 'Basit Yaralama' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.D. isimli firari şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika

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