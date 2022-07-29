17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

29.07.2022 09:47
17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda toplamda 17 yıl 8 ay 40 gün hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda toplamda 17 yıl 8 ay 40 gün hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, 'Hırsızlık' suçundan 17 yıl 6 ay 25 gün ve 'Basit Yaralama' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.D. isimli firari şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Aranması olan 2 hırsız tutuklandı Aranması olan 2 hırsız tutuklandı Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı Motosiklet çalan 2 kişi şuçüstü yakalandı Bohçacı süsü ile hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı Bohçacı süsü ile hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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