Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda 'Hırsızlık' suçundan 16 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan O.Y., 'Hırsızlık' suçundan 11 yıl 3 ay 4 gün hapis cezası bulunan İ. D., 'Kasten Yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan G.M.U., 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan C.Ç., 'Güveni Kötüye Kullanma' suçundan 9 ay hapis cezası bulunan S.A., 'İşyeri Dokunulmazlığı' ihlali suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.Y., 2 yıl hapis cezası bulunan S.G. ve 'Hırsızlık' suçundan hapis cezası bulunan N.S.Z. yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Haklarında hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalandı - Son Dakika

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