Haklarında hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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Haklarında hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalandı

09.08.2022 13:38
Haklarında hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda haklarında hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda haklarında hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda 'Hırsızlık' suçundan 16 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan O.Y., 'Hırsızlık' suçundan 11 yıl 3 ay 4 gün hapis cezası bulunan İ. D., 'Kasten Yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan G.M.U., 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan C.Ç., 'Güveni Kötüye Kullanma' suçundan 9 ay hapis cezası bulunan S.A., 'İşyeri Dokunulmazlığı' ihlali suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.Y., 2 yıl hapis cezası bulunan S.G. ve 'Hırsızlık' suçundan hapis cezası bulunan N.S.Z. yakalandı.

Yakalanan 8 firari şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haklarında hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haklarında hapis cezası bulunan 8 firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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