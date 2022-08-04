5 şüpheli şahıstan 3 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi - Son Dakika
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5 şüpheli şahıstan 3 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi

04.08.2022 12:11
5 şüpheli şahıstan 3 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphelendiği 5 kişinin üzerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphelendiği 5 kişinin üzerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri S.Y, S.G, E.E, S.Y ve D.S'yi durdurdu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan S.Y ve S.Y gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 şüpheli şahıstan 3 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 şüpheli şahıstan 3 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi - Son Dakika
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