Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı

08.08.2022 16:28
Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 zanlıyı yakaladı.

Eskişehir'de polis, motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 zanlıyı yakaladı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığıyla ilgili şüpheliler; S.B, E.D, M.Y. ve A.N'yi bir evin bahçesinde yakaladı.

Şüphelilerce çalınan motosiklet, sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
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Plakasız motosiklet çalıntı çıktı Plakasız motosiklet çalıntı çıktı Hırsızlık suçundan aranması olan şüpheli yakalandı Hırsızlık suçundan aranması olan şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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