Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlığıyla ilgili şüpheliler; S.B, E.D, M.Y. ve A.N'yi bir evin bahçesinde yakaladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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