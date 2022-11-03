Kendisini takip eden polisleri fark edince ateş edip kaçan Umut K., eve saklandı. Polis ekiplerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda özel harekat, terörle mücadele ve asayiş ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de polislere ateş edip kaçan firari, özel harekat ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

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