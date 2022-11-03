Eskişehir'de polislere ateş edip kaçan firari, özel harekat ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de polislere ateş edip kaçan firari, özel harekat ekipleri tarafından yakalandı

03.11.2022 16:54

Eskişehir'de cezaevi firarisi olan hükümlü Umut K., kendisini takip eden polislere ateş ettikten sonra kaçtı. Şahıs saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokak'ta, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan ve cezaevinden kaçan hükümlü Umut K.'yi takibe aldı.

Polislere ateş edip kaçan firari, özel harekat ekipleri tarafından yakalandı

POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Kendisini takip eden polisleri fark edince ateş edip kaçan Umut K., eve saklandı. Polis ekiplerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda özel harekat, terörle mücadele ve asayiş ekipleri sevk edildi.

Polislere ateş edip kaçan firari, özel harekat ekipleri tarafından yakalandı

ÖZEL HAREKAT EVİNDEN ALDI

Emniyete ait dronların da kullanıldığı operasyonla Umut K. yakalandı. Umut K., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Polislere ateş edip kaçan firari, özel harekat ekipleri tarafından yakalandı
Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de polislere ateş edip kaçan firari, özel harekat ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de polislere ateş edip kaçan firari, özel harekat ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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