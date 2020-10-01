Son dakika! Eskişehir'de polise yakalanan ehliyetsiz sürücü motosikletini ateşe verdi - Son Dakika

Eskişehir'de trafik polisinin uygulama noktasında durdurduğu ehliyetsiz sürücü motosikletini yaktı.

İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzcan T'ye ait plakasız motosikleti durdurdu.

Ekipler, Oğuzhan T'nin sürücü belgesinin bulunmadığını, motosikletin de muayenesi ve sigortasının yaptırılmadığını belirledi.

Hakkında cezai işlem yapılmasına sinirlenen sürücü, motosikletini çakmakla ateşe verdi.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye görevlileri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü. Oğuzcan T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, motosikletin Bilecik'ten çalındığını ve Eskişehir'e getirildiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında ayrıca "hırsızlık malı satın alma" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.