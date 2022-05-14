Eskişehir'de polisin dikkati kadının ikinci kez dolandırılmasını önledi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de polisin dikkati kadının ikinci kez dolandırılmasını önledi

14.05.2022 13:31
Eskişehir'de polisin dikkati kadının ikinci kez dolandırılmasını önledi

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye 650 bin lirasını kaptırmak üzere olan kadın, izinli emniyet mensubunun dikkati sayesinde son anda kurtuldu.

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye 650 bin lirasını kaptırmak üzere olan kadın, izinli emniyet mensubunun dikkati sayesinde son anda kurtuldu.

Odunpazarı ilçesinde ikamet eden F.Ç'ye (72) telefonda kendisini polis olarak tanıtan zanlı, kadından paralarını bir çantaya koyup vereceği adrese getirmesini söyledi.

F.Ç, bir parkta buluştuğu maskeli şüpheliye içinde 650 bin lira bulunan çantayı verdiği sırada izinli gününde olan ve çevrede bulunan polis memuru, durumdan şüphelenerek müdahale etti. Fark edilince kadından aldığı çantayı yere atan dolandırıcı, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kadının ve dolandırılmasını önleyen meslektaşlarının ifadelerine başvurdu.

Aynı yöntemle daha önce de söz konusu zanlıya 500 bin lira ve 30 bin avro verdiği belirlenen F.Ç'yi dolandıran kişinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı Son dakika haberleri! Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı Son Dakika | Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı Son Dakika | Görevden dönen polis kaza yaptı: 1 yaralı

Polis Memuru, Odunpazarı, Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de polisin dikkati kadının ikinci kez dolandırılmasını önledi - Son Dakika


Son Dakika
13:27 BAE'nin yeni Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan oldu
12:41 Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceğini açıkladı
12:40 Oğuz Çetin'in hedefinde Alex de Souza vardı! Taraftarlar sosyal medyada eleştiri yağdırdı
12:25 Rize-Artvin Havalimanı bugün açılıyor! ilk yolcu uçağı indi
12:20 Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmelere başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 13:39:40. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de polisin dikkati kadının ikinci kez dolandırılmasını önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement