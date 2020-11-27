Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp 2 otomobille kaçan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.
Emek Mahallesi Efsaneler Sokak devriye görevini yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.
Polisleri fark ederek kaçan otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta bulunan Musa B. ile Ali Osman Ö. gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada, satışa hazır 31 şişe içki ile post cihazı ele geçirlidi.
Araçta alkol satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
- Kaynak: AA
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