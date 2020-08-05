Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de asayiş uygulaması yapan polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.
Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü Ş.B. ile araçta bulunan 3 kişi, kovamaca sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Yunus Timleri ekiplerince olay yeri yakınlarındaki bir ara sokakta yakalandı.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin içerisinde bulunan araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 22 fişek, 2 kesici alet ile polis frekansına ayarlı telsiz ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.