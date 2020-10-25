Eskişehir'de polisin "Dur" ihtarına uymayan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayıp iki otomobille kaçan iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zafer Mahallesi Esenyurt Sokağı'nda devriye görevini yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Yunus Timi, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan Recep B'nin kullandığı otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu.

Sürücünün üst aramasında ve araçta pompalı tüfek ve fişekler, 11,52 gram sentetik uyuşturucu ve 3,88 gram eroin ele geçirildi.

Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde Yunus Timi'nin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta yakalanan Engin G'nin üst aramasında da 4,79 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.