Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp, otomobille kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı.

71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi'nde devriye görevini yürüten Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan Serdar D'nin kullandığı otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu.

Yakalanan şüpheli Serdar D'nin kimlik kontrolünde "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.