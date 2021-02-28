Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli tabancayla yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı gözaltına alındı.
Kent merkezinde denetim yapan Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskibağlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.
Polis ekiplerinin ikazına uymayıp kaçan şüpheli H.K, kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde tabanca ile 14 mermi ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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