Eskişehir'de polisin durduğu otomobilinde uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Otomobilde ve içinde bulunan şüpheli üzerinde yapılan aramada 80,41 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenibağlar Mahallesi Haller Kavşağı'nda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Eskişehir 'de polis tarafından durdurulan otomobilinde uyuşturucu bulunması üzerine gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti