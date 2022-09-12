Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

12.09.2022 17:04
Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandıEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere...

Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin iş yeri ve araçta yapılan aramalarda 7 milyon 15 bin dal makaron, 5 bin 800 dal sarılmış sigara, 43 kaçak nargile tütünü ile 30 parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu TCMB Başkanı Prof. Dr. Kavcıoğlu, Liralaşma Stratejisi'ne dair yazı kaleme aldı Açıklaması TCMB Başkanı Prof. Dr. Kavcıoğlu, Liralaşma Stratejisi'ne dair yazı kaleme aldı Açıklaması
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:26:14. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement