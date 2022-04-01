Eskişehir'de polisin kumar baskınında ceza yağdı - Son Dakika
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Eskişehir'de polisin kumar baskınında ceza yağdı

01.04.2022 10:42
Eskişehir'de polisin kumar baskınında ceza yağdı

Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 52 kişiye 92 bin 769 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 52 kişiye 92 bin 769 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kumar ve tombala önleme faaliyeti çerçevesinde Tepebaşı ilçesinde bulunan bir adreste çalışma yapıldı. Adreste yapılan arama çalışmalarında çok sayıda kumar malzemesi, 4 televizyon ve 1 kamera ele geçirildi. Kumar oynamaktan toplamda 52 şahsa 92 bin 769 TL idari yaptırım uygulanırken, mekan da mühürlendi. Çalışmalarda, ayrıca H.K. isimli şahsa "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de polisin kumar baskınında ceza yağdı

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Para Cezası, Türk Lirası, Eskişehir, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de polisin kumar baskınında ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de polisin kumar baskınında ceza yağdı - Son Dakika
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