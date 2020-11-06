Eskişehir'de polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Eskişehir'de polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi
06.11.2020 18:19
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı.
Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı.
İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen bir etkinliği takip eden İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek sesle bağıran ve maske takmayan 3 kişiyi uyardı.
Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan ve "youtuber" olduğu iddia edilen bir kadın ile 2 arkadaşına Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 2 bin 700 lira ceza yazıldı.
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