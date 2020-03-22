Eskişehir'de polisten 65 yaşındaki vatandaşa market alışverişi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de polisten 65 yaşındaki vatandaşa market alışverişi - Son Dakika

Eskişehir'de polisten 65 yaşındaki vatandaşa market alışverişi

7 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasaklanırken, Eskişehir'de polis ekipleri 66 yaşındaki vatandaşın market ihtiyaçlarını alarak evine götürdü.

Eskişehir'de polisten 65 yaşındaki vatandaşa market alışverişi, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasaklanırken, Eskişehir'de polis ekipleri 66 yaşındaki vatandaşın market ihtiyaçlarını alarak evine götürdü.


Dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan korona virüsü, en çok 65 yaş üstündeki vatandaşları etkiliyor. Bunun için önlem alan yetkililer, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirdi. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını ise polis ekipleri üstlendi. Eskişehir'de yaşayan 66 yaşındaki Ayşen Keşir, market ihtiyacı olması sebebiyle polisi aradı. Ekmek ve makarna gibi ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Keşir için polis ekipleri alışveriş yaparak ikametine götürdü.


"Hepsi birden sokağa akın ettiler, olan biz gibi acil ihtiyacı için çıkana oldu"


Yapılan alışveriş için polis ekiplerine teşekkür eden Ayşen Keşir, yaşlılara evden dışarı çıktıkları için kızdığını ifade ederek, "Hastaneden çıkmıştım. Çıkmam gerekiyor sürekli fakat artık polis ekiplerine söyleyeceğiz. Uygulama güzel ama keşke bir iki saat dışarı çıkabilsek. Kapımızın önü market ama artık böyle olacak demek ki. Memnunuz şimdilik. Evde vakit geçiremiyoruz. Amcanız da hastaneden yeni çıktı. Kendi kendime televizyon, internet ile oyalanmaya çalışıyorum. Güzel oldu fakat yaşlılara da kızıyorum. Hepsi birden sokağa akın ettiler. Bizler gibi acil ihtiyacı sebebiyle çıkanlara oldu olan. Şimdilik idare ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:27 Kaynak: İHA

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